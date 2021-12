Spendable Mitarbeiter in Bernburg

Bernburg/MZ - Das Thema Corona ist derzeit in aller Munde. Trotzdem gibt es abseits davon auch eine Reihe von Themen, die man trotz Pandemie und der damit verbundenen Probleme nicht aus den Augen verlieren darf. Dazu gehört unter anderem die Sorge um diejenigen in der Gesellschaft, die zur Weihnachtszeit nicht auf den reichgefüllten Gabentisch im Glanze des hell erleuchteten Tannenbaumes hoffen können.

Sich dessen bewusst, sorgte sich das Leitungsteam der Serumwerk Bernburg AG schon viele Jahre um die Erfüllung von Wünschen gemeinnütziger Kindereinrichtungen der Stadt Bernburg. In diesem Jahr wurde die Spendenaktion auf alle Mitarbeiter des Unternehmens ausgeweitet.

Empfänger wird das SOS Kinderdorf Bernburg sein. Immerhin kamen 1.261,98 Euro bei der Spendenaktion zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Von dem Geld haben wir einen größeren Fernseher für den Gemeinschaftsraum, eine Spielekonsole, einen Blu-ray-Player, Gutscheine für Kleidung und verschiedene Spielsachen gekauft“, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Kilian. Der Vorstand Jan Lukowczyk fügt dem hinzu: „Diese Dinge standen bei den Kindern ganz oben auf dem Wunschzettel.“ Für den Vorsitzenden des Betriebsrates, Martin Ahlmann, war es eine Herzensangelegenheit, seine Kollegen zur Teilnahme an dieser Aktion aufzurufen.

„Als ein in Bernburg ansässiges Unternehmen sind wir uns sehr wohl bewusst, dass unsere Verantwortung weit über die Grenzen des Serumwerkes hinausgeht. Von der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens sollen natürlich auch gemeinnützige Einrichtungen, Sportvereine und Schulen profitieren“, unterstreicht Frank Kilian das Anliegen der Serumwerker.

„Unser Engagement beschränkt sich dabei nicht nur auf die Weihnachtszeit, sondern auf 365 Tage im Jahr“, hebt Jan Lukowczyk hervor. „Viele von uns sind auch Eltern von Kindern und wissen deshalb ganz genau, um die Empfindungen und Sehnsüchte der heranwachsenden Generation. Glänzende Kinderaugen entstehen ja nicht von selbst, sondern durch die Zuwendung der Erwachsenen.“

Spätestens an dieser Stelle muss man dann doch wieder über das Thema Corona sprechen, denn die Reaktion der Beschenkten werden Frank Kilian, Jan Lukowczyk und Martin Ahlmann nicht persönlich in Augenschein nehmen können. In Zeiten der Pandemie muss leider auch in diesem Jahr auf eine persönliche Übergabe verzichtet werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Mitarbeitern bedanken, die sich an unserer Aktion ’SOS an Weihnachtsmann’ beteiligt haben.“ Frank Kilian ist es wichtig, das noch einmal zu betonen. Gleichzeitig verbindet er damit natürlich den Wunsch für eine segensreiche Weihnacht und ein gutes neues Jahr.