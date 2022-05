Sozialausschuss berät über fehlende Hausärzte in Bernburg

Mit welchen Vorschlägen die Fraktion der Linken Probleme lösen will – und was Vertreter der Verwaltung und anderer Fraktionen dazu sagen.

Bernburg/MZ - Nach dem Notruf wegen fehlender Kinderärzte in Bernburg wächst auch die Sorge um genügend Hausärzte in der Saalestadt. Allein in Bernburg sind sechs Stellen unbesetzt, immer wieder stehen Einwohner der Stadt vor Praxen, in denen keine neuen Patienten angenommen werden. Genug Gründe für die Fraktion die Linke im Stadtrat, eine Lösung für das Problem der medizinischen (Unter-)Versorgung zu finden.