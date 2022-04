SOS-Kinderdorf saniert Bernburger Rittergut: Welche Geheimnisse im alten Gemäuer stecken

Das SOS-Kinderdorf will ein verfallenes Rittergut in der Nienburger Straße zur Unterkunft für Menschen in Not machen. Bei der Sanierung treten nun mysteriöse Details zu Tage.

Bernburg/MZ - Sie sind stumme Zeugen einer bewegten Zeit: Der bröckelnde Putz an den Wänden, das Parkett aus Eiche und Mahagoni, das unter den Linoleumfetzen hervorlugt, die zersplitterten Rundbogenfenster. Das ehemalige Rittergut in der Nienburger Straße 19 in Bernburg hat Jahrhunderte überdauert. Doch viel Zuwendung hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht erfahren. Seit der Wende steht es leer. Verfall prägt heute das einst stolze Gemäuer - das soll sich bald ändern. „Es ist für uns etwas ganz Besonderes, so ein altes Gebäude Kindern zugänglich zu machen“, sagt Marion Stellfeld, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs in Bernburg.