Sorgenkind Postbrunnen in Bernburg ist defekt - wann er wohl wieder sprudelt?

Bernburg/MZ - Der Brunnen an der Poststraße in Bernburg bleibt das Sorgenkind. Denn möchte man sich an diesen anhaltend heißen Tagen an dem Wasserspiel erfrischen, schaut man in die Röhre. Oder besser bis auf den Grund des Brunnens, an dem der Rost vieler Geldstücke klebt. Auch ein MZ-Leser bedauert den trostlosen Zustand und dass das Wasserspiel so lange nicht mehr von einem Kanal zum nächsten bis zum großen Brunnen sprudelt. „Das ist wirklich schade“, findet er.