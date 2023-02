Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchte als Schirmherr die Ausstellung "Hennestars" in Bernburg. Hier begutachtet er die Original-Trophäe von Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

Bernburg/Erfurt/MZ/tad - Die in Bernburg entstandene und preisgekrönte Sonderschau „Hennestars – Die Galerie der tollen Menschen“ geht auf Reisen. Ab kommenden Samstag, 25. Februar, ist sie bei der Thüringen-Messe in Erfurt zu sehen. Die Bernburger Freizeit GmbH (BFG) nutzt die Gelegenheit, touristische Werbewände in die Ausstellungskulisse zu integrieren, um den bis zum Sonntag, 5. März, erwarteten 70.000 Besuchern auch einen Bernburg-Besuch schmackhaft zu machen. Das teilt BFG-Mitarbeiter und Kurator Torsten Sielmon mit.

1.500 Besucher im Salzlandkreis

Mit insgesamt 70 Leihgebern, 580 Objekten und über 600 Bildern lockte die Sonderschau zum größten deutschen Publikumsmedienpreis, der „Goldenen Henne“, im Vorjahr in vier Wochen rund 1.500 Besucher in die Kunsthalle Bernburg und ins Salzlandmuseum Schönebeck. „Neun Schulklassenprojekte, 14 Kuratoren-Führungen, zahlreiche Print- und TV-Beiträge sowie Fachvorträge sollen dabei nicht unerwähnt bleiben“, bilanziert Torsten Sielmon.

Auch Preisträger Jens Weißflog kam zur Eröffnung der Sonderschau nach Bernburg. (Foto: Torsten Adam)

Auf großen Leinwänden wurden in der Kunsthalle alle „Hennestars“ der Jahre 1995 bis 2021 präsentiert. Prominente Grußbotschaften, persönliche Erinnerungsstücke und Trophäen von Angela Merkel, Henry Maske, Gunther Emmerlich, den „Prinzen“, den „Puhdys“ oder von „Silly“ bildeten neben dem gläsernen TV-Pult der Laudatoren und Preisträger das Herzstück der Schau. Zur Eröffnungsgala am 22. Mai 2022 im Carl-Maria-von-Weber-Theater Bernburg gab es spannende Talkrunden, unter anderem mit Skisprung-Star Jens Weißflog, und eine wunderbare Hommage auf das künstlerische Werk von Helga Hahnemann, der Namensgeberin des Preises. Präsentiert wurde auch die längste Tapete der Welt. Auf der 30 Meterlangen Papierbahn wurden 234 „Henne“-Preisträger verewigt.

„Ziel der BFG war es, als Ideengeber aufzutreten. Dies ist uns in vollem Umfang gelungen. Wir haben uns gefreut, tolle Menschen persönlich zu treffen und uns mit prominenten Persönlichkeiten auszutauschen“, resümiert der Kurator.

Nach der Thüringen-Messe ist geplant, die Exponate der Sonderschau in den Depots des Museums Schloss Bernburg einzulagern.