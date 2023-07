Weshalb die Premiere in Gerlebogk mit einem Familienfest bei den Gästen ausgezeichnet angekommen ist und wie viele Euro für den guten Zweck zusammengekommen sind.

Die Kinder haben sich ins kühle Nass getraut. Virginia und Leon hatten sowohl an Land als auch im Wasser jede Menge Spaß.

Gerlebogk/MZ - Bedeckter Himmel, böiger Wind, eine Temperatur von unter 25 Grad: Und trotz des nicht gerade zu einem Sprung ins kühle Nass und zum Sonnenbaden einladenden Wetters war am Sonntag am Strandbad Gerlebogk kaum ein freier Parkplatz zu ergattern. Die erste Auflage des Familiensommerfestes kam glänzend an.