Soll die Grünfläche bleiben?

Bernburger Bündnisgrüne wollen, dass die Grünfläche auf dem Neubornaer Platz nicht in Bauland umgewandelt wird. Der Stadtrat entscheidet jetzt darüber.

Bernburg - Die Fraktion der Bündnisgrünen wird in der Sitzung des Bernburger Stadtrates, die am heutigen Donnerstag um 17 Uhr im Kurhaus beginnt, einen Änderungsantrag zur geplanten Umwandlung der Grünfläche Neubornaer Platz in Bauland einbringen. „Da es engagierte Nachbarn gibt, die mit der Bitte um Unterstützung für den Erhalt der öffentlichen Grünfläche auf mich zugegangen sind, habe ich mit diesen den Umfang der Kronenbereiche der Bäume gemessen.

Neben dem Kronenbereich muss man zum Schutz der großen Bäume noch den Wurzelbereich im Traufbereich schützen. Nimmt man diesen zugrunde, verbleiben von der Grünfläche nur rund 30 mal 20 Meter zusammenhängender Fläche, die nicht vor jeglicher Verdichtung geschützt werden müsste“, erklärt dazu der Fraktionsvorsitzende Erich Buhmann in einer Pressemitteilung.

Als Treffpunkt deutliche höher einzuschätzen

Der absolute Schutz des Wurzelbereichs der alten Bäume sei aber notwendig, um diese erhalten zu können. Nur dieser Bereich außerhalb des zu schützenden Wurzelbereichs könne für die Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden, ohne die städtischen Bäume zu gefährden. Er, wie auch die Stadträte Kerstin Magdowski und Reinhard Dasbach, sehen damit die Wohlfahrtswirkung einer vorhandenen öffentlichen Grünfläche als Treffpunkt und für ein potenzielles Projekt für die nachbarschaftliche Pflege im krassen Widerspruch zur Nutzung als exklusive Wohnfläche für eine Familie.

Im Änderungsantrag der Grünen heißt es unter anderem: „Die geplante Einziehung der Grünfläche soll nicht erfolgen, da nach Abzug der zu schützenden Wurzelbereiche aus Kronen- und Traufbereich nur eine ausweisbare Restfläche von zirka 600 Quadratmetern für die Umwidmung bleibt.“ Der städtebauliche Wert einer Grünfläche mit Treffpunkt der Verkaufswagen und der Eltern und Großeltern mit Kind sei aber deutlich höher einzuschätzen als das Privileg eines Einzelnen, heißt es weiter. Weiterhin wird die Verwaltung aufgefordert, zu untersuchen, ob für die Pflege und Entwicklung der Grünfläche ein Nachbarschaftsmodell entwickelt werden kann.

Sollte diese Änderung keine Zustimmung im Stadtrat erfahren, wollen die Grünen beantragen, dass die Grünfläche nicht im Bereich der zu schützenden Wurzelbereiche (mindestens 9 bis 13 Meter in der Breite) eingezogen werden soll. Der Wurzelbereich aus Kronen- und Traufbereich soll weiterhin als öffentliche Grünfläche mit der Nutzung als Generationen übergreifender Treffpunkt mit extensiver artenvielfältiger Vegetation entwickelt werden. (mz)