EIL:
Umgestaltung So wird Leninplatz in Könnern verschönert
Elf Jahre nach dem Stadtratsbeschluss steht der letzte Bauabschnitt im Ortskern von Könnern kurz vor dem Abschluss. Welcher Satz dem Bürgermeister immer noch in den Ohren klingt.
04.11.2025, 10:09
Könnern/MZ. - Dieser mehr als zehn Jahre alte Satz von Michael Claes klingt Martin Zbyszewski immer noch in den Ohren. „Dieser Beschluss des Stadtrates entscheidet darüber, wie unser Ortskern in den nächsten 100 Jahren aussehen wird“, hatte Könnerns damaliger Stadtratsvorsitzende vor mehr als einem Jahrzehnt auf einer Stadtratssitzung gesagt.