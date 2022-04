So war es im Kinderheim in Piesdorf

Viele Kinder sind bis zur Wende in dem Schloss aufgewachsen. Nun kamen sie erstmals zusammen und erinnerten sich an schöne und schwierige Zeiten.

Piesdorf/MZ - Es ist ein seltsames Gefühl für Carmen Krone und all die anderen beim Spaziergang rings um das Schloss in Piesdorf. Für die einen mag es nur ein herrschaftliches Gebäude sein. Für die 56-jährige Bernburgerin und all ihre Begleiter war es viele Jahre ihr Zuhause. „Wir haben immer gesagt, wir sind Prinzessinnen, weil wir in einem Schloss wohnen“, erinnert sich Krone. Allerdings ohne Reichtum und Familie. Denn von 1949 bis 1991 wurde das Schloss als Heim genutzt. Generationen von Kindern wuchsen dort auf.