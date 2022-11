So viele Besucher waren beim Herbstspaziergang noch nie dabei.

Bei der jährlichen Herbstwanderung spazierten so viele Teilnehmer von Alsleben bis nach Belleben mit, wie noch nie.

Alsleben/MZ - Mit einem Besucherrekord ist der Alslebener Heimatverein am Sonntag gegen 10 Uhr bei sommerlichen Temperaturen zur jährlichen Herbstwanderung am Rathaus in Alsleben aufgebrochen.