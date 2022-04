So viel Glück gibt es selten

Bernburg - Was Sonntagskuchen, Kompressionsstrümpfe und der Brautstrauß gemeinsam haben? Alle diese Dinge haben Menschen schon in der Eile auf dem Autodach vergessen und sind trotzdem losgefahren - und hatten mal mehr oder weniger Glück, dass das Vergessene heil mit am Zielort ankam. „Wir haben schon so oft darüber geschmunzelt, wie man solche Dinge einfach auf dem Dach liegen lassen kann. Und nun ist es uns selbst passiert“, sagt Liane Michael aus Bernburg. Genauer genommen passierte es ihrem Partner Uwe Zech.