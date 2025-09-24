weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Weinlese hat begonnen: So stehen die Chancen für einen guten Jahrgang auf dem Weinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg

Weinlese hat begonnen So stehen die Chancen für einen guten Jahrgang auf dem Weinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg

Mit welchem Ertrag in diesem Jahr gerechnet wird.

Von Susanne Schlaikier 24.09.2025, 06:00
André Vespermann bei der Weinlese von Souvignier Gris auf dem Weinberg „Waladala“ in Waldau.
André Vespermann bei der Weinlese von Souvignier Gris auf dem Weinberg „Waladala“ in Waldau. Fotos: Engelbert Pülicher

Waldau/MZ. - Auf die Sonne ist mal wieder Verlass: Pünktlich zum Beginn der Weinlese auf dem Lehr- und Versuchsweinberg „Waladala" der Hochschule Anhalt am Dienstag ist sie da. Wie fast immer, wenn die Trauben geerntet werden. Mit 13 Grad Celsius ist es zwar ziemlich kühl an diesem Morgen, aber davon ist kaum etwas zu spüren. Denn hier oben über den Dächern Bernburgs ist es dank der Sonne angenehm warm. Da macht die Weinlese auch gleich viel mehr Spaß.