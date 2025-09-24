So stehen die Chancen für einen guten Jahrgang auf dem Weinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg

André Vespermann bei der Weinlese von Souvignier Gris auf dem Weinberg „Waladala“ in Waldau.

Waldau/MZ. - Auf die Sonne ist mal wieder Verlass: Pünktlich zum Beginn der Weinlese auf dem Lehr- und Versuchsweinberg „Waladala" der Hochschule Anhalt am Dienstag ist sie da. Wie fast immer, wenn die Trauben geerntet werden. Mit 13 Grad Celsius ist es zwar ziemlich kühl an diesem Morgen, aber davon ist kaum etwas zu spüren. Denn hier oben über den Dächern Bernburgs ist es dank der Sonne angenehm warm. Da macht die Weinlese auch gleich viel mehr Spaß.