So laufen die Tests von Schülern im Raum Bernburg

Wir fragten nach an Grund- und Sekundarschulen sowie am Gymnasium Carolinum. Einige Schüler bleiben dem Präsenzunterricht fern.

Bernburg/Könnern - Nicht ganz reibungslos ist der von der Landesregierung Sachsen-Anhalt angeordnete Start der Testpflicht in den Schulen in Bernburg und Umgebung verlaufen. Erstmals mussten die Schüler am Montag zum Stäbchen greifen, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen, bevor mit dem eigentlichen Unterricht begonnen werden konnte.

Doch in der Grundschule Franz Mehring in Bernburg waren etliche Tests fehlerhaft. Das teilte Leiterin Dagmar Genz auf Nachfrage der MZ mit. „In etwa 20 Testkits war zu wenig oder gar keine Testflüssigkeit enthalten. Das ist schon sehr ärgerlich“, sagte Genz. Die Mehrheit der Grundschüler habe das Angebot in der Bildungseinrichtung wahrgenommen, eine Handvoll Schüler pro Klasse habe sich zu Hause getestet. Auch das sei erlaubt.

Ebenfalls am Campus Technicus, Sachsen-Anhalts größter Sekundarschule, konnten nicht alle Forderungen vom Land Sachsen-Anhalt umgesetzt werden. „Wir konnten die Schüler - nicht wie von Bildungsminister Tullner gefordert - vor der Schule testen, sondern haben das in den jeweiligen Klassenräumen vorgenommen“, sagte Leiterin Christine Brauns.

„Wir haben die Tests in Klassenräumen vorgenommen“, sagt Schulleiterin Brauns

Die meisten hätten auch die notwendigen Unterschriften der Eltern mitgebracht. Andere seien zum Unterschreiben der Erlaubnis noch einmal nach Hause geschickt worden. „Da gab es ein paar Kommunikationsprobleme“, sagte Christine Brauns. Trotzdem lief es laut Schulleiterin „besser als gedacht“.

Einfacher dürfte es auch gewesen sein, weil nur die Hälfte der Schüler - also rund 340 - für den Präsenzunterricht anwesend war. Denn um die Abstandsregeln einzuhalten, paukt die andere Hälfte der Schüler zu Hause, bis regelmäßig gewechselt wird.

Christine Brauns dementierte Gerüchte, dass Schüler, deren Eltern die Schnelltests für ihre Kinder verweigern, erpresst würden, keine Online-Aufgaben mehr zu bekommen. Stattdessen räumte sie ein, dass es für die Lehrer nicht leistbar sei, die Aufgaben für zu Hause zu betreuen und zu korrigieren.

Ein Kraftakt ist das Jonglieren zwischen Distanzunterricht und Lehren in der Schule auch für die Lehrer am Bernburger Gymnasium Carolinum. Erst recht durch die nun zusätzlich angeordneten Schnelltests von Schülern und Lehrern. „Es hat sich aber gezeigt, wie wichtig der Unterricht in der Schule für die Kinder ist“, sagte Leiter Steffen Schmidt.

Seiner Meinung nach geht es nur mithilfe von Tests, um Schüler und Lehrer schützen zu können. Die große Mehrzahl der Schüler und Lehrkräfte scheint das auch so zu sehen. Denn am Montag wurden insgesamt 340 Schnelltests in den einzelnen Lerngruppen vorgenommen. Zusätzlich konnten neun Schüler einen zertifizierten Test mit negativem Ergebnis vorlegen, der andernorts gemacht worden war.

Lediglich 17 Schüler der Einrichtung hätten einen Antrag gestellt, dem Präsenzunterricht fern bleiben zu dürfen und sind somit auch vom Testen befreit. Größere Probleme unter den Lehrern gebe es auch nicht, die Tests der Schüler zu beaufsichtigen. Jedoch machte Schmidt auch klar: Würden Lehrer das Durchführen der Pflichttests ablehnen, könnten ihnen auch keine Lerngruppen anvertraut werden.

Eltern in Könnern protestierten mit Kinderschuhen vorm Rathaus gegen Testpflicht

Unterdessen gibt es auch im Altkreis Bernburg mehrere Eltern, die Schnelltests an ihren Kindern vehement ablehnen. Um ihren Ärger unter anderem über die Testpflicht und die allgemeinen Einschränkungen der Kinder Luft zu machen, hatten sich mehrere Eltern in Könnern sogar vor wenigen Tagen an einem bundesweiten Aufruf beteiligt und Kinderschuhe vor das Rathaus gestellt.

Das bestätigte auf Nachfrage Bürgermeister Mario Braumann (parteilos): „Es lagen am Nachmittag des 1. April etwa zehn Paar Schuhe und selbst geschriebene Plakate vor der Tür.“ Damit sie nicht überall durch die Innenstadt verteilt würden, seien sie am Abend von Mitarbeitern der Stadtverwaltung weggeräumt worden. „Das war ein stiller Protest, aber wir sind dabei die verkehrte Anlaufstelle“, sagte Braumann und verwies stattdessen auf Land und Bund, wo die Gesetze gemacht werden.

Wie lange die Testpflicht an Sachsen-Anhalts Schulen erhalten bleibt, ist noch nicht absehbar. Dafür aber, wann die Schüler das nächste Mal getestet werden - am Donnerstag. (mz/kto)