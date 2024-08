Ursachenermittlung So geht es nach dem Großbrand mit der Wohnanlage für Senioren in Könnern weiter

Die Polizei ermittelt weiter nach der Ursache des verheerenden Feuers in einer Wohnanlage für Senioren in Könnern. Das sind die ersten Erkenntnisse und so geht es mit dem Haus weiter.