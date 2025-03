Am Wochenende wurde noch einmal in Aderstedt, Bründel und Könnern gefeiert. Das gab es dort zu erleben.

Aderstedt/Bründel/Könnern/MZ/KT. - Noch einmal bunt wurde es nach Aschermittwoch am Wochenende in gleich drei Orten rings um Bernburg. So gingen die Karnevalisten aus Könnern, aber auch aus Aderstedt und Bründel in die Verlängerung. Und die konnte sich sehen lassen.