Sitzen auf edlem Blau im Bernburger Capitol

Bernburg/MZ - Kinobesucher in Bernburg können sich freuen. Denn seit neustem können sie noch bequemer sitzen.

Der kleine Saal ist mit 42 nagelneuen, blauen Sesseln ausgestattet worden. „Die alten waren in die Jahre gekommen“, sagt Kinomitarbeiter Maik Erdmann und ist froh über die Anschaffung seiner Chefin Gonnie van de Merwe, die das Lichtspielhaus seit einigen Jahren betreibt. Denn die Kinositze sind nicht nur fünf Zentimeter breiter als die alten und bieten damit einen noch besseren Sitzkomfort. Sie haben auch noch einen weiteren großen Vorteil: Getränkehalter.

„Man merkt, dass die Besucher hungrig auf Kino sind“

Das hat sich in den wenigen Wochen seit der Wiedereröffnung schon deutlich bemerkbar gemacht, sagt Erdmann. Denn seitdem geht keine Brause mehr daneben, schwappt auf den Fußboden und hinterlässt eine klebrige Masse, die in der Vergangenheit immer wieder mühsam aufgewischt werden musste. „Das erspart uns jetzt sehr viel Zeit und wir sind froh, dass die Halter so gut von den Kinobesuchern angenommen werden“, sagt Erdmann.

Apropos Kinobesucher: Diese lassen sich seit dem Neustart nach dem monatelangen Lockdown nun in Scharen wieder blicken. „Man merkt, dass die Besucher hungrig auf Kino sind“, sagt Erdmann. Dem Capitol spielen dabei auch das mäßig warme Sommerwetter und die Sommerferien in die Karten.

Neue Filmauswahl kann sich sehen lassen

Aber auch die Filmauswahl, die sich für die Besucher sehen lassen kann. In den nächsten Wochen dürfen die Kinder vor allem auf den neuen Streifen der „Paw Patrol“ gespannt sein. Aber auch für Jugendliche und Erwachsene gibt es weitere spannende Filmpremieren. Unter anderem auch der neue James Bond „Keine Zeit zum Sterben.“ Oder aber der letzte Teil der Trilogie „After Love“, in dem es um ein junges Paar und ein Familiengeheimnis geht. Laut Erdmann müssen Kinobesucher nur zwei Dinge beachten: eine Maske bis zum Sitzplatz tragen und ihre Kontaktdaten am Eingang schriftlich oder via Luca-App hinterlegen.

Weitere Infos zum Kino und zum aktuellen Programm im Internet unter der folgenden Adresse: www.capitolbernburg.de.