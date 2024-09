Nach Einsturz des Bauwerks in Dresden kommen Fragen unter Saalestädtern auf. Ein Blick auf die Brücken in und um Bernburg.

Wie gut ist es um die Fußgängerbrücke in Bernburg bestellt?

Bernburg/MZ. - Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden in der Nacht zum Mittwoch wird auch die Frage laut, wie es um die Standsicherheit der Brücken in und um Bernburg bestellt ist.