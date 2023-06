Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Eine Uferlandschaft an der Saale in Nienburg, am toten Saalearm oder eine Vase voller Rosen. Die Motive sind vielfältig. Mal mehr, mal weniger bunt. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie stammen allesamt von der Bernburgerin Simone Kinzel. Die Künstlerin hat sich der fotorealistischen Acrylmalerei verschrieben. Bis zum Freitag, 30. Juni, sind 19 ihrer Werke in der Ausstellung namens „Emotionen“ in der Kreisvolkshochschule vor dem Nienburger Tor 13a zu sehen.