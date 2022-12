Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk: Lange Schlangen in Bernburg und Güsten

Lange Schlangen beim Kauf von Knallern für Silvester in Bernburg und Güsten. Wo es Feuerwerk zu kaufen gibt und was zu beachten ist.

In der Bernburger Kaufland-Filiale präsentieren Nacy Müller (von links, Filialleiterin), Elvira Ritscher (Warenbereichsleiterin) und Mitarbeiterin Madlen Wellbrock das Sortiment an Silvesterböllern.

Bernburg/Güsten/MZ - Es ist kurz vor sieben Uhr am Donnerstagmorgen. Vor der Kaufland-Filiale in Bernburg am Zepziger Weg bildet sich eine lange Schlange. Ebenso bei Lidl an der Mauerstraße. Die meisten Kunden haben nur ein Ziel: die Regale mit den Silvesterböllern. Seit gestern, 29. Dezember, dürfen sie wieder verkauft werden. Noch bis morgen haben Freunde der lauten Knallerei und der bunten Effekte die Möglichkeit, sich mit Feuerwerkskörpern einzudecken.