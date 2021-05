Sieben Kandidaten wollen das Direktmandat

Bernburg - Die Einwohner des Altkreises Bernburg werden bei der Landtagswahl am Sonntag, 6. Juni, Kreuze auf denselben Stimmzetteln machen können. Denn die bisherige Teilung des Territoriums in zwei Wahlkreise gibt es nicht mehr.

Die Könneraner, die vor fünf Jahren noch mit den Köthenern wählten, zählen nun wieder zum Wahlkreis 21, der zudem die Einheitsgemeinden Bernburg und Nienburg sowie die komplette Verbandsgemeinde Saale-Wipper umfasst. Sieben Kandidaten buhlen in diesen Tagen um die Gunst der Wahlberechtigten. Sie bewerben sich bis auf den Bündnisgrünen Erich Buhmann, der schon 2011 antrat, zum ersten Mal um ein Mandat im Landtag.

Der Kreiswahlausschuss hat neben dem Bernburger Hochschulprofessor auch Medizinstudentin Johanna Engel (FDP) aus Nienburg, Elektroniker-Azubi Paul Engel (SPD) aus Nienburg, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Henriette Krebs (Die Linke) aus Bernburg, Sparkassenbetriebswirt Stefan Ruland (CDU) aus Bernburg, Sekretärin Heike Voigt (Freie Wähler) aus Könnern und Claudia Weiss (AfD), Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen, aus Baalberge einstimmig zugelassen.

Aufgrund der aktuellen Wahlumfragen in Sachsen-Anhalt gelten der 40-jährige Stefan Ruland aus Bernburg und die 46-jährige Claudia Weiss als Favoriten auf das Direktmandat. Eine Chance, über den Umweg Parteilandesliste einen Parlamentssitz zu erringen, dürfte nur Claudia Weiss haben. Sie ist auf Platz 27 positioniert.

Vor fünf Jahren errang die AfD 25 Mandate, darunter überraschend auch das Direktmandat im Wahlkreis Bernburg. Doch die bis dato in der Region völlig unbekannte Sarah Sauermann aus Raguhn-Jeßnitz, die eine dritte Legislaturperiode des favorisierten Jürgen Weigelt (CDU) verhinderte, verschwand danach ebenso schnell wieder von der Bildfläche. Nachdem sie bereits im Frühjahr 2017 Fraktion und Partei im Streit verlassen hatte, trat die heute 32-Jährige weder im Landtag noch in der Region politisch in Erscheinung.

Während die Kommunen bei vergangenen Urnengängen etliche Wahlhelfer aus den eigenen Verwaltungen verpflichten mussten, mangelt es diesmal nicht an Freiwilligen. „Das Impfangebot hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen“, sagt Bernburgs Wahlleiter Klaus Hohl. In der Kreisstadt sind ihm zufolge 26.701 volljährige Einwohner wahlberechtigt. Die Wahlbenachrichtigungskarten seien an sie verschickt worden.

Wegen der Pandemielage wird damit gerechnet, dass viele Wähler ihre Kreuze für Erst- und Zweitstimme bequem auf dem heimischen Sofa machen. „Wir haben einen relativ starken Rücklauf von Briefwahlunterlagen“, konstatierte Hohl zu Beginn dieser Woche.

Wer dennoch lieber sein Wahllokal aufsuchen möchte, muss laut neuester Eindämmungsverordnung vor dem Betreten seine Hände desinfizieren, einen Mund-Nase-Schutz tragen und einen Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Menschen einhalten. Mitzubringen ist die Wahlbenachrichtigungskarte oder der Personalausweis bzw. Reisepass. Es wird empfohlen, aus Hygienegründen einen eigenen Kugelschreiber zu nutzen. (mz)