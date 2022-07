SG Grün-Weiß Beesenlaublingen feiert 100-jähriges Bestehen

Welche Anekdoten auf den Tisch kamen und an welche Erfolge sich erinnert wurde.

Peter Frühauf hat zum Ehemaligentreffen seinen alten Spielerpass in einer Archivkiste im Vereinsheim wiedergefunden.

Bernburg/MZ - Im Jahre 1922 ist ein Verein in Beesenlaublingen gegründet worden, der interessierte Fußballer zusammenführte. Heute, ganze 100 Jahre später, existiert er noch immer. Inzwischen sind die Sparten Volleyball und Kindersport hinzugekommen. Die Rede ist von der SG Grün-Weiß Beesenlaublingen. Am Donnerstagabend fand im Sportlerheim des Vereins in Poplitz ein Ehemaligentreffen statt. Gründungsmitglieder waren natürlich nicht mehr zugegen, aber einige, die den Verein während seiner Anfänge zu DDR-Zeiten begleitet haben.