Seit mehr als 30 Jahren steht Baalberges Mühle leer - nun sucht sie neuen Besitzer

Von den Bauten rings um Bernburg geht eine besondere Anziehungskraft aus. Grund genug, dass der Bernburger Kurier in diesem Sommer die Mühlen der Region vorstellt. Diesmal: ein Blick in die 160 Jahre alte Mühle im Bernburger Ortsteil.

Baalberge/MZ - Sie könnte problemlos eine Kulisse im Märchen Dornröschen sein. Meterhoch rankt das Efeu um Baalberges Turmwindmühle, eines der Wahrzeichen des Dorfes, das Autofahrern aus Richtung Bernburg schon von weitem ins Auge fällt. Es braucht keinen Prinzen mit Schwert und Kuss der Prinzessin wie in dem Grimm’schen Märchen, damit der grüne Wuchs den Weg ins Innere freigibt. Die Holztür knarrt beim Öffnen und plötzlich steht man mitten in einem kühlen, dunklen Raum, in dessen Mitte noch die alte Technik installiert ist. So, als könnte es sofort mit dem Mehlmahlen loslegen.