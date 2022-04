Seit knapp drei Jahren steht die einstige Disco „Schorre“ im Pep-Markt in Bernburg leer

Nun gibt es neue Ideen, was aus der 1.200 Quadratmeter großen Fläche werden könnte.

Ein Blick in die Lounge der ehemaligen Discothek Schorre in Bernburg.

Bernburg/MZ - Es scheint, als wäre einfach die Zeit stehen geblieben. Denn knapp drei Jahre ist es her, als in Bernburgs einziger Disco „Schorre“ im Pep-Markt nach nur dreieinhalb Jahren endgültig die Lichter ausgingen. Wenn nun Centerleiter Steffen Kumorowska den Strom wieder andreht, ist beinahe fast alles wie früher. Der Tresen in der Lounge mit den weißen Sitzen und der knapp 20 Meter breiter Glasfront mit Blick auf die einstige Tanzfläche, die sanitären Anlagen im modernen Anthrazit. Doch ob hier jemals wieder jemand zum Tanzen kommt, ist fraglich.