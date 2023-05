Schüler der Freien Sekundarschule in Alsleben nehmen am MZ-Zeitungsprojekt teil und besuchen die Lokalredaktion Bernburg. Was sie dort erlebt haben.

Bernburg/MZ - Als die verheerende Jahrhundertflut 2013 auch durch Alsleben schwappte, waren sie gerade einmal zwei Jahre alt. Die Evakuierung des Nachbarortes Mukrena kennen sie nur von Erzählungen – und nun von den Bildern aus der Zeitung. Denn am Dienstagvormittag sind die Schüler der 6. Klasse der Freien Sekundarschule in Alsleben in der Bernburger Lokalredaktion der MZ zu Gast gewesen. Sie haben sich nicht nur angeschaut, wie man die tägliche Zeitung macht und wie so eine Redaktion aussieht, in der sechs Mal in der Woche eine Ausgabe des Bernburger Kuriers mit Fotos und Texten entsteht.