Schwimmbadverein Nienburg weiht Umkleiden ein

Die Mitglieder des Fördervereins freuten sich am 13. Mai über die ersten Gäste der Saison. Was die Besucher Neues entdecken konnten.

Die Mitglieder des Schwimmbadvereins Nienburg laden am 2. Juli zum Schwimmbadfest ein.

Nienburg/MZ - Zwar schien die Sonne, doch der Wind war kühl und die Temperatur des frisch eingelassenen Wassers im Becken des Schwimmbades Nienburg betrug gerade mal 18 Grad. Kein Grund für Uwe Gerstner, nicht in die kühlen Fluten zu springen. Er war damit einer der Ersten, die zur Saisoneröffnung des Schwimmbades, am Freitag, 13. Mai, die Badesachen anzogen.

Neue Umkleidekabinen

Die Mitglieder des Fördervereins Schwimmbad Nienburg (Saale) freuten sich, an diesem Tag bereits zahlreiche Besucher begrüßen zu können. Bei dieser Gelegenheit präsentierten sie auch gleich mit berechtigtem Stolz ihr neuestes, gerade fertiggestelltes Projekt: Die renovierten Umkleidekabinen im Gebäude des Schwimmbades. „Damit ist ein weiterer Mosaikstein fertig, der unser Bad wieder ein Stück attraktiver macht“, sagt Susann Gerstner, Vorsitzende des Schwimmbadvereins. Die Arbeiten waren dringend nötig, erklärt sie.

Sanierungsbedürftig

Die alten, in die Jahre gekommenen Umkleiden mit maroden Holzwänden, teils abgebrochenen Türklinken, kaum verschließbaren Türen und defekten Kleiderhaken bedurften einer Renovierung. Insgesamt sechs moderne Kabinenelemente mit integrierter Sitzgelegenheit bieten den Badegästen nun einen wesentlich höheren Komfort.

Überwältigende Unterstützung

„Allein hätten wir das aber nie geschafft“, weiß Susann Gerstner. Die überwältigende Unterstützung der Nienburger sowie vieler Firmen habe das möglich gemacht. „Unser Dank gilt allen Spendern, Helfern und Sponsoren“, sagt sie. Jede finanzielle Unterstützung helfe bei der Realisierung der Projekte, so Susann Gerstner. Große Spenden, wie von der Salzlandsparkasse aus dem PS-Zweckertrag genauso wie private Spenden, die von zehn bis 500 Euro reichen. Auch auf die Hilfe der Stadt Nienburg könne man sich verlassen, lobt die Vereinsvorsitzende. Auf diese Weise konnten in den vergangenen Jahren viele Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Die Damen- und Herrentoiletten wurden saniert, ein großes Sonnensegel installiert, ein Kletterturm gebaut oder ein ebenerdiges Trampolin aufgestellt, um nur einige zu nennen.

Schwimmbadfest am 2. Juli

„In diesem Jahr können wir auch endlich wieder ein Schwimmbadfest feiern“, freut sich Susann Gerstner. Am Sonnabend, 2. Juli, ist es soweit. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Bei der Mitgliederversammlung des Schwimmbadvereins, die zur Eröffnung des Freibades stattfand, wurde der Einsatzplan festgelegt. „Wir haben zum Schwimmbadfest eine Menge vor, da wird jede Hand unserer derzeit 38 Vereinsmitglieder gebraucht“, sagt Susann Gerstner. Unter anderem gebe es natürlich wieder die beliebte Arschbombenmeisterschaft, ein Volleyballturnier werde ausgerichtet, ein Surfbrettweitrutschen werde veranstaltet und auch Neptun komme zu Besuch, kündigt sie an. Und vielleicht gebe es auch noch Livemusik zur Unterhaltung.