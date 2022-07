Schwimmbadfest in Alsleben ganz im Zeichen der lokalen Vereine

Was den Gästen geboten wurde und was der Verbandsgemeindebürgermeister sagt.

Bernburg/MZ - Der Wettergott hat es gut gemeint mit den Alslebenern. Sonne satt und hochsommerliche Temperaturen lockten zahlreiche Erwachsene und Kinder in das Freibad. Schwimmmeisterin Katrin Kotzyba hatte am Samstag einiges mehr zu tun als die üblichen Sommertage im Freibad. Die Kinder vergnügten sich im kühlen Nass und testeten die großen „Walk on Water Balls“, also begehbare Wasserbälle.