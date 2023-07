Beim mehrtägigen Schwimmanfänger-Camp in der „Saaleperle“ in Neuborna lernen die Kinder erste Grundlagen. Wie das Projekt finanziert worden ist und warum das Angebot eine hohe Wichtigkeit hat.

Schwimmanfänger-Camp in Neuborna bei Bernburg mit wichtigem Auftrag für den Nachwuchs

Bernburg/MZ - Zwölf Kinder bilden eine Reihe auf der Wiese des Erlebnisbads „Saaleperle“ im Bernburger Ortsteil Neuborna. Der Himmel ist bewölkt, doch es sind angenehme 23 Grad. Sie alle haben silberne Badehauben auf und gehören zur Gruppe zwei. Eine von den Nichtschwimmergruppen. Sie alle wollen es aber in den nächsten neun Tagen lernen und mit dem „Seepferdchen“ in der Tasche beziehungsweise an der Hose nach Hause gehen.