Feuerwehrleute müssen einen schwerverletzen Mann aus einem Fahrzeug an der Bebitzer Flansche holen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Schwerverletzter sitzt an Bebitzer Flansche im Transporter fest

Bei einem schweren Unfall an der Bebitzer Flansche wurde ein Mann verletzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bebitz/MZ - Genau zur Mittagszeit schrillten der Alarm für zahlreiche Retter der Feuerwehren von Könnern und Peißen los. Zu einem Unfall mit eingeklemmter Person wurden sie am Donnerstagmittag an die Kreuzung an der Bebitzer Flansche gerufen.