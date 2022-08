Schwerer Unfall in Bernburg Wie konnte es zu Sturz eines Radfahrers in die Saale kommen? - Immer mehr Details

Am Montagabend ist ein Mann mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerbrücke in Bernburg in die Saale gestürzt. Er war offenbar alkoholisiert. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.