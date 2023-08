Schwer gestürzt und stark blutend: 91-jähriger Bernburger dankt unbekannten Ersthelfern per Zeitungsannonce

Willi Schubert hat wieder gut Lachen: Der 91-Jährige steht zwei Wochen nach dem Unfall an der Stelle im Bernburger Stadtteil Süd-Ost, wo er gestürzt war und vier Männer ihn erstversorgten.

Bernburg/MZ - Mit einem dreifachen Danke in fett gedruckten Buchstaben beginnt die Annonce. Willi Schubert hat sie von Tochter Birgit im „Super Sonntag“ inserieren lassen. Die Dankesworte des 91-jährigen Bernburgers richten sich an unbekannte Ersthelfer, die den stark am Arm blutenden Rentner nach zwei schweren Stürzen bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgten.