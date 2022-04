Schülerzahl in Bernburg steigt

Bernburg/MZ - Eltern von Schulkindern müssen sich in Bernburg in den nächsten Jahren keine Sorgen um Schulschließungen machen. Wie aus dem Schulentwicklungsplan des Salzlandkreises hervorgeht, ist der Bestand aller vier kommunalen Grundschulen in Bernburg und der Grundschule in Baalberge langfristig gesichert.