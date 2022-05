Schülerbeförderung gestrichen: Wie zehnjährige Gwen um ihren Platz in der Schule kämpft

Bernburg/MZ - Gwens Lieblingsfach in der Schule ist Sport. Denn da kann sie sich so richtig austoben. Deshalb freut sich die Zehnjährige aus Bernburg am meisten, wenn das Fach auf dem Unterrichtsplan steht. Aber auch kreativ zu sein, liebt sie. Jede Woche kommt sie mit Basteleien nach Hause. Auf den ersten Blick scheint die Viertklässlerin mit den langen dunkelblonden Haaren und dem ansteckenden Lachen wie ein normales Mädchen, wie all ihre Klassenkameraden in der Montessori-Grundschule in Aschersleben. Doch Gwen hat einen seltenen Gendefekt, wie ihr großer Bruder, den beide von ihrem Vater geerbt haben. Bei Gwen war es anfangs das Laufen, was ihr Probleme bereitete. Und jetzt kämpft sie auch hart um jedes weitere gesprochene Wort.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<