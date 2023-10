Bei den Lehrern, die noch da sind und sich engagieren, möchte sich der Kreiselternrat bedanken. Wie ernst der Lehrermangel in der Region wirklich ist, zeigt eine Umfrage der Eltern unter den Schulen. Warum sie dabei darauf gestoßen, welche Probleme schon bald warten könnten.

Schönebeck/Bernburg - Schöne Grüße zum „Tag der Lehrer“ erreichten am Donnerstag die Lehrerschaft im Salzlandkreis. Sie stammten vom Kreiselternrat, der damit die engagierten Mitglieder der Zunft und ihre Leistung im Alltag gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Mangels besonders würdigen wolle, wie der Vorsitzende Kay Lorenz erklärte. Seit 1994 wird der Weltlehrertag jährlich am 5. Oktober begangen – im Gedenken an die „Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer“ von 1964.