In der gesamten Verbandsgemeinde Saale-Wipper wird der neue Bürgermeister gewählt. Wie die Bürger ihre Stimme abgeben können und was im Trend liegt.

Güsten - Die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Saale-Wipper findet nach sieben Jahren wieder statt. Am Sonntag, 3. September, dürfen die Bürger in den Gemeinden Ilberstedt, Plötzkau und Giersleben sowie in den Städten Alsleben und Güsten ihr Stimmrecht nutzen und ihr Kreuz in einem der zahlreichen Wahllokale auf dem Wahlzettel machen.