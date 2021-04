Schön sieht anders aus

Schottergärten haben Befürworter und Gegner - in Zukunft sind sie in Sachsen-Anhalt weitestgehend verboten. Welche Gründe gegen sie sprechen.

Die Anlage solcher Schottergärten wie hier in Bremen ist seit März in Sachsen-Anhalts neuauszuweisenden Baugebieten verboten.

Bernburg - „Pflegeleichter“, argumentieren die Befürworter, „naturfeindlich“, die Gegner - an Schottergärten scheiden sich die Geister. Immer mehr Bundesländer verbieten diese Steinwüsten. Auch in Sachsen-Anhalt hat der Landtag im vergangenen Herbst eine entsprechende Änderung der Landesbauordnung verabschiedet, die zum 1. März dieses Jahres in Kraft getreten ist.

Paragraf 8 der Landesbauordnung geändert

Doch für welche Grundstücke gilt das Verbot der sogenannten Gärten des Grauens überhaupt? Wörtlich heißt es in Paragraf 8 der Landesbauordnung nunmehr: „Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.“

Ein MZ-Leser aus Bernburg wandte sich an die Redaktion, weil er in der Woche vor Ostern bei einem Spaziergang im Eigenheimbaugebiet Südwest zwischen Hallescher Straße und Ameos-Klinikum beobachtet hatte, wie ein Lkw mit Kran eines Baustoffhändlers viele große Säcke mit Schotter auf einem Grundstück ablud.

„In Südwest haben wir im Bebauungsplan keine Aussagen zu Schottergärten getroffen“

Ob Eigentümer in der von Schottergärten dominierten Siedlung mittlerweile noch weitere anlegen dürfen, ist allerdings offenbar rechtlich nicht ganz eindeutig geregelt. „Laut Landesbauordnung ist die Neuanlage seit 1. März grundsätzlich unzulässig, sofern nicht die zuständige Kommune mit Bebauungsplan oder Satzung gesonderte Regelungen trifft“, teilt das zuständige Bauordnungsamt der Kreisverwaltung auf MZ-Anfrage mit.

„In Südwest haben wir im Bebauungsplan keine Aussagen zu Schottergärten getroffen“, sagt Bernburgs Planungsamtsleiter Frank Wiemann. Insofern könnte das Verbot dort ab 1. März greifen. Andererseits könnte sich der Bauherr möglicherweise auf das Nichtverbot im B-Plan berufen, als er im treuen Glauben das Grundstück erwarb. „Im Zweifelsfall müssten vermutlich Gerichte entscheiden, ob in bestehenden Baugebieten ein Bestandsschutz gilt“, sagt er. Dieser gilt auf jeden Fall für Schottergärten, die vor dem 1. März angelegt worden waren.

Frank Wiemann hat persönlich eine klare Haltung: „Schottergärten sind aus vielerlei Gründen nicht vernünftig.“ In Zukunft strebe die Stadt an, bei neu auszuweisenden Baugebieten diese in den vergangenen Jahren zunehmende Form der Gartengestaltung zu untersagen. „Ich kann an Grundstückseigentümer nur appellieren, sich kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt der Planungsamtschef.

Für Vögel und Insekten sind die Steinwüsten völlig uninteressant

Es gibt etliche Gründe, die nach Angaben des Internetportals „Mein schöner Garten“ gegen einen Schottergarten sprechen: Anders als klassische Steingärten, die mit vielen blühenden Pflanzen gestaltet sind, gelten sie als biologisch fast tot. Für Vögel und Insekten sind die Steinwüsten völlig uninteressant. Trotz wasserdurchlässiger Unkrautfolie kann Wasser wegen des Gewichtes der Steine schlechter abfließen als beispielsweise auf einer Rasenfläche und bei Starkregen sich stattdessen schon mal den Weg in Haus und Keller suchen.

Anders als vermutet, sind Schottergärten recht pflegeintensiv: Laub von Bäumen aus der Umgebung muss mühsam abgesammelt werden, Samenunkräuter finden zwischen den Steinen trotz Unkrautvlies Platz zum Keimen. Zudem setzt der Kies schnell Algen und Moos an. Im Sommer heizen sich Schotter und Kies so stark auf, dass der wenige Bewuchs in der Umgebung förmlich zu Tode brät und die Hitze im Wohngebiet unerträglich wird.

Auch aus finanzieller Sicht ist ein Schottergarten nicht unbedingt günstiger als der Kauf von Rasen, Bäumen und Sträuchern. Zudem könnten für die Versiegelung der Fläche noch Niederschlagswassergebühren fällig werden, wenn der Regen nicht vollständig auf dem Rest des Grundstücks versickern kann.

Keine klare Definition getroffen

Eine Übersicht, wie viele Schottergärten es im Salzlandkreis mittlerweile gibt, hat das Bauordnungsamt nicht. Eine Statistik würde vermutlich schon an der Definition scheitern. Eine solche ist in der Landesbauordnung nicht zu finden. Es kommt also auf eine Einzelfallprüfung an, sollte die Aufsichtsbehörde in Zukunft mit solchen Delikten konfrontiert werden. (mz/tad)