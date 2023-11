Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Das Radwegenetz in und um Bernburg wächst und gedeiht. Nach dem Wipper-Radweg zwischen Aderstedt und Bullenstedt im Dezember 2021 hat Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) in dieser Woche eine weitere Asphaltpiste für Zweiräder mit einem symbolischen Scherenschnitt freigegeben. Er verbindet auf einer Länge von 750 Metern entlang der Kleingartenanlage „Chemie & Kali“ das Wohngebiet Südwest mit dem Prima-Einkaufs-Park (PEP). Und es wird nicht der letzte neue Radweg sein, der noch in diesem Jahr seiner Bestimmung übergeben wird.