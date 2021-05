Schloss Bernburg sucht Bilder von Heinz Steffens

Bernburg/MZ - Für ihn gehörte Klappern nicht zum Handwerk: Der Bernburger Maler Heinz Steffens (1913-1982) war, wie sich einstige Weggefährten erinnern, ein ebenso stiller wie bescheidener Mensch, der ganz für seine Kunst lebte. Derzeit erstellt das Museum Schloss Bernburg mit Unterstützung der halleschen Kunsthistorikerin Christin Müller-Wenzel ein Werkverzeichnis von Heinz Steffens, das in naher Zukunft in gedruckter Form veröffentlicht werden soll.

„Neben der bildnerischen Dokumentation soll das Werkverzeichnis durch kunstwissenschaftliche Fachbeiträge ergänzt werden, um zum einen die Bedeutung von Heinz Steffens im Gesamtkontext der Klassischen Moderne vor Augen zu führen“, so Museumsdirektor Roland Wiermann. Zum anderen soll das Werk von Steffens in den regionalgeschichtlichen sowie bildkünstlerischen Kontext zur DDR-Kunstgeschichte eingeordnet werden.

Nachdem jüngst berichtet wurde, dass in einem ersten Schritt rund 2.000 Gemälde, Zeichnungen und Skizzen aus dem Nachlass von Heinz Steffens auf den Internetseiten museum-digital.de und werkdatenbank.bbk-sachsenanhalt.de eingestellt wurden, meldeten sich viele Privatpersonen - die im Besitz von Arbeiten von Steffens sind und also noch nicht wissenschaftlich erfasst werden konnten - bei Christin Müller-Wenzel und Bernburgs Museumsdirektor Wiermann.

Diesen großen Zuspruch aus der Bevölkerung nimmt das Museum Bernburg zum Anlass für den folgenden Aufruf: „Wer im Besitz eines Originals von Heinz Steffens ist oder Hinweise auf ein solches geben kann, wird gebeten, Kontakt mit dem Museum aufzunehmen. Alle Informationen werden vertraulich behandelt“, so Roland Wiermann.

Heinz Steffens, der in den 1930er Jahren an der Kunsthochschule Burg Giebichen-stein und in Berlin studiert hatte, war nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1947 bis zu seinem Tod als freier Künstler in Bernburg tätig. Er gilt in der Kunstgeschichtsschreibung als Vertreter der klassischen Moderne. (mz)

Kontakt zur Leitung des Museums Schloss Bernburg: wiermann@museumschlossbernburg.de oder telefonisch (03471) 62 50 07