Schlechter Scherz an Baustelle der Deutschen Telekom in Bernburg

Ein Zettel an einer Absperrung am Eichenweg hat in Bernburg für Verwirrung gesorgt.

Bernburg/MZ - Von Weitem ist es nur ein weißes A4-Blatt, das an der Baustelle am Eichenweg in Bernburg im Wind flattert. Doch das, was in dicken schwarzen Lettern darauf gedruckt steht, hat durchaus Brisanz und zu reichlich Diskussionen geführt: „Weiterbau nach Kriegsende“ steht darauf geschrieben, direkt darunter das Logo der Deutschen Telekom, die am Eichenweg auch noch ihren großen Funkturm und ein Technikgebäude betreibt. Täuschend echt scheint der Hinweis, wie einige Passanten fanden, die in den vergangenen Tagen immer wieder vor dem Schild stehen blieben und rätselten, ob es wahr ist und das millionenschwere Vorhaben des Telekommunikationsunternehmens in Bernburg für schnelleres Internet wegen des Ukraine-Krieges tatsächlich auf Eis gelegt wurde.