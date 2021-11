Schlange stehen für den Piks in Bernburgs Sonderbar

Bernburg/MZ - Geduld ist gefragt gewesen unter allen Impfwilligen, die sich am Dienstag zur ersten Sonderimpfaktion in der Sonderbar in Bernburg eine Spritze geben lassen wollten. Bereits Minuten vor Beginn zog sich die Menschenschlange bis in die kleine Hallesche Straße. Vor allem ältere Menschen nahmen das unkomplizierte Angebot dankend an, genauso aber auch Studenten der Hochschule und etliche Familien.

Weitere Termine geplant

Es ist die erste Impfaktion dieser Art in Bernburg durch das mobile Impfteam des ASB Aschersleben gewesen, bei der ohne Anmeldung sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer angeboten wurden. Nach den drei Stunden konnte die Bernburger Stadtverwaltung eine positive Bilanz ziehen. Nach Auskunft aus der Verwaltung wurden insgesamt 217 Impfungen verabreicht, davon 82 Erstimpfungen, 21 Zweitimpfungen und 114 Booster-Impfungen. Und es wird nicht die letzte Aktion dieser Art sein. Bereits am Freitag wird von 9 bis 15 Uhr erneut in der Sonderbar geimpft. Und damit nicht genug. Wie Bernburgs Stadtsprecherin Julia Tarlatt auf MZ-Nachrage mitteilte, „werden weitere Termine noch in dieser Woche bekannt gegeben“.

Allerdings wird dann ein anderes Impfteam als das in dieser Woche den Coronaschutz verabreichen. Die am Dienstag begonnene Aktion soll nur der Auftakt von regelmäßig stattfindenden Impfaktionen in der Saalestadt sein, um gemeinsam mit den Hausärzten die Impfquote zu steigern, die derzeit mit 56,7 Prozent vollständig Geimpfter am niedrigsten im ganzen Land Sachsen-Anhalt ist. Um das zu ändern und die immer prekärer werdende Situation vor allem auch in den Krankenhäusern im Landkreis in den Griff zu bekommen, gebe es laut Bernburger Stadtverwaltung eine enge Zusammenarbeit mit der Landkreisverwaltung. Nachdem sowohl die Bernburger Impfstation als auch das Staßfurter Impfzentrum zum 30. September geschlossen wurden, hatte es zumindest vereinzelt Impfaktionen gegeben.

Piks auch in Aschersleben

Wer nun bis zur nächsten Impfaktion in Bernburg nicht warten möchte, hat auch die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in Aschersleben, Heinrichstraße 4, immer mittwochs von 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 13 Uhr, einen Piks abzuholen. Eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich unter: 03473/8 40 89 71. Die Hotline ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr erreichbar.