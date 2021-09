Schlammlawine rauscht durch Strenznaundorf

Strenznaundorf/MZ/KT - Die heftigen Regenfälle in der Nacht zum Montag haben auch in der Region Bernburg für Feuerwehreinsätze gesorgt. Vor allem war Strenznaundorf betroffen. Wie es von der Feuerwehr Belleben hieß, schossen kurz nach dem heftigen Regen gegen 3 Uhr morgens Wasser- und Schlammmassen von den umliegenden Äckern an mehrere Stellen an tiefer gelegene Bereiche im Dorf. Dabei wurden auch mehrere Keller überflutet und mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden. Bis zum Morgen waren die Retter im Einsatz, auch um die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr befahrbar zu machen. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Strenznaundorf, Zickeritz und Könnern.