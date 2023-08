Scheunenbrand in Amesdorf brennt weiter - Deshalb sind die Feuerwehren aus Güsten und Alsleben im Dauereinsatz

Eine Scheune mit Strohballen brennt in Amesdorf bei Güsten.

Amesdorf/MZ - Dicker Rauch bedroht die Einwohner von Amesdorf. In den frühen Dienstagmorgenstunden drehte der Wind und ließ die Flammen in der Scheune der Agrargenossenschaft wieder auflodern. Der Qualm wurde in Richtung Amesdorf geweht, deswegen ließ die Leitstelle die Warn-App Nina auslösen.