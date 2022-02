Scheune geht nahe Bründel lichterloh in Flammen auf

Rund 40 Retter aus Alsleben, Güsten und Plötzkau sind am Dienstagmorgen im Einsatz gewesen. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus, weil mehrere Fahrzeuge darin lagerten.

Eine Scheune ist in der Nacht zwischen Aderstedt und Bründel in Flammen aufgegangen.

Bründel/MZ/KT - In der Nacht zum Dienstag ist an der Landstraße zwischen Aderstedt und Bründel eine Scheune lichterloh in Flammen aufgegangen. Wie es aus der Feuerwehr Plötzkau hieß, ging der Alarm gegen 1 Uhr morgens bei den Rettern ein. „Es wurde auf Grund der Intensität des Feuers, das landwirtschaftliche Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Der Rauch wurde unterdessen über viele Stunden durch den enormen Wind nach Plötzkau gedrückt. Es wurde aus diesem Grund allen Anwohnern geraten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr als acht Stunden waren 40 Retter der Feuerwehren Alsleben, Güsten und Plötzkau im Einsatz.

Wie es zu dem Feuer kam, müssen nun die Brandursachenermittler klären. Nach Angaben der Polizei wird der Schaden allein im Inneren auf 100.000 Euro geschätzt. Denn in der Scheune lagerten unter anderem ein Anhänger mit einem Segelboot (Katamaran), ein Schneidwerk für einen Mähdrescher und ein mit Öko-Raps beladener Anhänger.