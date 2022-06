Salzlandkreis will sparen

Bernburg/MZ - Schlaglöcher, kaum mehr sichtbare Fahrbahnmarkierungen oder Risse im Asphalt. So gestaltet sich der Zustand einiger Kreisstraßen in der Region. Aktuell sind insgesamt gut 371 Kilometer in Hand des Salzlandkreises. Davon sollen nach aktuellem Prüfstand rund 57 Kilometer zu Landesstraßen auf- oder zu Gemeindestraßen abgestuft werden. Im gesamten Salzland stehen 28 Abschnitte von Kreisstraßen zur Debatte. Sieben davon befinden sich im Altkreis Bernburg (siehe Infokasten). Darunter sind innerorts die Kustrenaer Straße und der Kustrenaer Weg, die auf ihrer Gesamtlänge von knapp drei Kilometern an die Stadt Bernburg abgegeben soll. Diskutiert wurde dieses Thema am Montagabend während der Sitzung des Haushaltsausschusses des Kreistages.

