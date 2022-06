Salzlandkreis will mit übertariflicher Zulage locken

Personalakquise von Fachkräften zunehmend schwieriger. Wo der Bedarf am größten ist.

Für besonders begehrte Fachkräfte in der Kreisverwaltung soll es eine übertarifliche Zulage geben.

Bernburg/MZ - Die Kreisverwaltung hat zunehmend Schwierigkeiten, neues Personal zu gewinnen. Nur wenige qualifizierte Interessenten haben sich zuletzt auf die öffentlichen Ausschreibungen beworben. Als ein Grund wird die Bezahlung genannt. „Mit Auskunft über das beim Salzlandkreis erzielbare Einkommen haben Bewerber ihr Interesse zurückgezogen“, heißt es in einer von Landrat Markus Bauer (SPD) unterzeichneten Beschlussvorlage für den Kreistag. Das Gremium soll in seiner Sitzung am Mittwoch, 9. März, grünes Licht geben, neues Personal mit einem übertariflichen Zuschlag locken zu dürfen. Der Kreisausschuss sprach dazu eine einstimmige Empfehlung aus.