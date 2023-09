Dauerstreit um Kreisumlage Salzlandkreis verliert gegen Hecklingen, will aber nicht auf Geld verzichten

Im Rechtsstreit um die Kreisumlage im Salzlandkreis hat das Oberverwaltungsgericht erneut eine Berufung gegen ein Urteil wegen des Hebesatzes für 2017 zurückgewiesen. Was der Kreis die Politik jetzt beschließen lassen will, um doch noch an sein Geld zu kommen.