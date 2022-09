Salzlandkreis stellt neue Regeln für vollständigen Impfschutz vor

Bernburg/MZ - Zwei Impfungen gegen das Corona-Virus oder doch drei? Ein neuer Erlass zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bringt bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hinsichtlich des Impfschutznachweises gegen das Coronavirus Veränderungen mit sich. Auf die Neuregelungen weist das Gesundheitsamt des Salzlandkreises hin.

Ab 1. Oktober gilt als vollständig geimpft, wer drei Einzelimpfungen oder zwei Einzelimpfungen und eine der in Paragraf 22a Abs. 1 Satz 3 des IfSG genannten Voraussetzungen - also positiver Antikörpernachweis oder Testnachweis entsprechend der Maßgaben - vorweisen kann.

Für Personal, das schon vor dem 1. Oktober in den Einrichtungen oder Unternehmen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, tätig war, ergeben sich durch die Neuregelung jedoch keine Änderungen. Sofern die vollständigen Impfnachweise nach dem 16. März 2022 dem Arbeitgeber vorgelegt wurden, ist keine erneute Meldung durch die Arbeitgeber an die Gesundheitsämter erforderlich.

Voraussetzung ist dabei nicht die bloße Betriebszugehörigkeit, sondern eine tatsächlich ausgeübte und praktizierte Tätigkeit. Auch darauf möchte das Gesundheitsamt hinweisen. Das heißt: Personal, das in der Zeit vom 16. März bis 30. September durch besondere Umstände vorübergehend dort nicht tätig war, hat dann mit Wiederaufnahme der Tätigkeit einen vollständigen Impfnachweis vorzulegen. Solche besonderen Umstände könnten beispielsweise eine Elternzeit, Freistellung wegen einer Pflegezeit, ein Sonderurlaub, Beschäftigungsverbot, eine Erkrankung oder das Ruhen des Arbeitsverhältnisses wegen vorübergehender Erwerbsminderung sein, heißt es dazu aus dem Gesundheitsamt. Alle Personen, die mit oder nach dem 1. Oktober 2022 erstmals in einer Einrichtung oder einem Unternehmen mit entsprechender Impfpflicht tätig werden wollen, dürfen das nur, wenn sie den erforderlichen, vollständigen Impfschutz nachweisen. Derzeit liegt laut Robert-Koch-Institut der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Salzlandkreis bei 220. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen 413 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Nach der Sommerwelle waren die Infektionszahlen zuletzt wieder leicht zurückgegangen. Im Vergleich zu anderen Landkreises sind im Salzlandkreis verhältnismäßig wenige Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: In Kelheim (Niederbayern) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 889.