Salus-Pflegedienste in Bernburg, Uchtspringe und Lochow haben neuen Chef

Hans-Joachim Fietz-Mahlow, Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH (r.) und Einrichtungsleiterin Anna Katalin Patz begrüßen Jan Heinrich in seiner neuen Führungsposition.

Bernburg/MZ/iku - Der Pflegedienst des Maßregelvollzugszentrums Sachsen-Anhalt mit seinen Einrichtungen in Bernburg, Uchtspringe und Lochow wird ab sofort gemeinsam geführt. Das teilte Franka Petzke, die Pressesprecherin der Salus Altmark Holding, zu der die Einrichtung gehört, mit.

Die Leitung des Pflegedienstes hat der Pflegemanager Jan Heinrich übernommen, der bislang als stellvertretender Pflegedienstleiter im Maßregelvollzug Bernburg tätig war. „Die Bündelung der pflegerischen Führungsverantwortung für alle Standorte des Maßregelvollzugs soll unter anderem dazu beitragen, das systematische Miteinander der Einrichtungen zu fördern“, so Petzke.

Dies betreffe insbesondere die Gewinnung, Bindung und Entwicklung des Pflegepersonals sowie die Berücksichtigung pflegerischer Aspekte bei den in Bernburg und Uchtspringe bevorstehenden Erweiterungsbauten.

Wie Salus-Chef Hans-Joachim Fietz-Mahlow betont, sei die Arbeit des Pflegedienstes ein Schlüsselfaktor, um die wachsenden Herausforderungen im Maßregelvollzugszentrum zu bewältigen. „Mit Herrn Heinrich konnten wir eine Persönlichkeit für die Leitung gewinnen, die durch Kompetenz, Erfahrung und menschliche Qualitäten überzeugt“, so Fietz-Mahlow.

„Ich weiß in den Einrichtungen verlässliche und engagierte Pflegeteams an meiner Seite. Das hat mir bei meiner Entscheidung, diese übergreifende Verantwortung zu übernehmen, sehr geholfen“ Jan Heinrich, Leiter des Pflegedienstes im Maßregelvollzug Bernburg, Uchtspringe und Lochow

Der aus Gommern stammende Jan Heinrich hat die Pflegeprofession von der Pike auf gelernt. Nach dem Examen als Krankenpfleger am Städtischen Klinikum Braunschweig war er zunächst in der körperlichen Pflege tätig. Im Jahr 2006 nutzte der heute 39-Jährige die Chance, als Krankenpfleger in der damals neuen Außenstelle Lochow des Maßregelvollzugs Uchtspringe einzusteigen.

Hier übernahm er schon bald stationsleitende Aufgaben und absolvierte die Weiterbildung zum Pflegedienstleiter, gefolgt von einem Fernstudium im Pflegemanagement. Jan Heinrich war im Maßregelvollzug Uchtspringe und zuletzt einige Jahre in Bernburg bereits als stellvertretender Pflegedienstleiter tätig und knüpft nunmehr an diese Erfahrungen an:

„Ich weiß in den Einrichtungen verlässliche und engagierte Pflegeteams an meiner Seite. Das hat mir bei meiner Entscheidung, diese übergreifende Verantwortung zu übernehmen, sehr geholfen“, sagt er.

Die Personalentscheidung war auf die Tagesordnung gerückt, nachdem Birgit Neufink als langjährige Pflegedienstleiterin des Maßregelvollzugs Uchtspringe in das Salus-Personalmanagement gewechselt ist. Der Pflegedienstleiter des Salus-Fachklinikums Bernburg, Ralf Woldmann, bislang auch für den Maßregelvollzug Bernburg verantwortlich, solle künftig stärker in „strategisch-konzeptionellen Themen der Pflege“ im Salus-Gesamtverbund eingebunden werden und die Geschäftsführung unterstützen.