Salus investiert in Maßregelvollzug in Bernburg

Bauarbeiten rings um den Maßregelvollzug in Bernburg: Hier soll ein Megazaun entstehen, um Ausbrüche zu verhindern.

Bernburg - Der Maßregelvollzug Bernburg wird eingezäunt und bekommt eine neue zentrale Pforte mit Funktionsräumen sowie integrierter Ein- und Ausgangsschleuse. Im Zuge der Investition mit einem Volumen von rund 8,4 Millionen Euro entsteht ein geschlossenes Sicherheitssystem. Es wird nach außen größtmöglichen Schutz auf modernstem technischen Standard und nach innen mehr Freiräume für die therapeutische Arbeit bieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Salus gGmbH.

Der Rohbau der neuen Pforte wurde kürzlich abgeschlossen. Derzeit werden hier unter anderem Fenster, Dachabdeckung und Lüftungsanlage installiert, ebenso hat die Verklinkerung des Gebäudes begonnen. Parallel dazu laufen die Arbeiten am Fundament der Zaunanlage, die im Zuge von vier Bauabschnitten errichtet wird. Perspektivisch sind innerhalb der Klinikanlage auch ein neues Stationsgebäude sowie eine moderne Ergotherapiewerkstatt geplant.

Bislang wird der Klinikkomplex für suchtkranke Straftäter, der vor 20 Jahren eröffnet sowie in den Jahren 2005 und 2008 erweitert wurde, unter anderem durch Fenstervergitterungen, Detektoren, Kameras und Außenbestreifungen überwacht. Der geplante, insgesamt 934 Meter lange Hochsicherheitszaun mit einer Höhe von 5,50 Metern ergänzt dieses System durch eine bauliche Hürde, die mit einem nach innen gebogenen Kronenschutz abschließt.

Hochsicher eingegrenzt wird damit ein Areal von etwa 48.900 Quadratmetern, zugleich werden die Freiräume nach innen erweitert. „Damit führt das Projekt nicht nur zu mehr Sicherheit, sondern auch zu verbesserten therapeutischen Möglichkeiten und Abläufen“, erklärt Anna Katalin Patz, Einrichtungsleiterin des Maßregelvollzugszentrums Sachsen-Anhalt.

So soll der Zaun um den Maßregelvollzug künftig aussehen. Foto: Salus

„Beispielsweise können das Außengelände sowie verschiedene Therapie- und Freizeitbereiche künftig auch für Patienten zugänglich gemacht werden, die noch keine Lockerungen haben“, verweist die Einrichtungsleiterin unter anderem darauf, dass beispielsweise der Sportplatz oder die Schwimmhalle für diese Klientel aus Sicherheitsgründen bislang tabu sind.

Durch die zentrale Pforte mit speziellen Sicherheitsschleusen für Personen und Fahrzeuge wird das Ein- und Ausgangssystem an einer Stelle gebündelt und kontrolliert. In dem zweigeschossigen Gebäude entstehen außerdem Verwaltungs- und Funktionsräume. Da durch die Baumaßnahme Parkflächen eingebüßt werden, sind außerhalb der Umzäunung 55 neue Parkplätze geplant, heißt es in der Mitteilung abschließend. (mz)