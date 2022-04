Saisonstart vor Ostern im Bernburger Ausflugslokal Reimann

MZ/Bernburg - Der April zeigt sich in der Osterwoche endlich von seiner besseren Seite. Sven und Jeannette Rehberg, Inhaber des Bernburger Ausflugslokals Reimann, haben sich deshalb entschieden, am Gründonnerstag, 14. April, um 11 Uhr in die Saison zu starten. Sie führen die Gaststätte, die seit 1894 von ihrer Familie betrieben wird, in vierter Generation.

Frischer Anstrich für Stühle

Pünktlich zum Osterfest soll es auch wieder Soleier geben, die für das beliebte Lokal ebenso typisch sind wie das erfrischende Biermischgetränk Berliner Weiße in den Geschmacksrichtungen Waldmeister und Himbeere. Seit zwei Wochen ist das Ehepaar gemeinsam mit Sohn Nick Holz (links) dabei, den Winterstaub aus der Gaststätte zu wedeln. Sven Rehberg hat den Stühlen bereits einen frischen Anstrich verpasst.

Täglich geöffnet bis zum frühen Abend

Auf den beiden Terrassen am Saale-Ufer ist Platz für 25 Tische, auf der Veranda des Holzhauses für weitere zehn. „Wir hätten gern schon im März losgelegt, leider kam uns Corona in die Quere“, sagt Sven Rehberg. Geöffnet ist am Wochenende ab 10 Uhr, sonst täglich ab 11 Uhr bis mindestens 19 Uhr.