Sabotage an Parkeisenbahn in Bernburg: Unbekannte kappen Kabel an Warnsignalen

Thomas Stiglitz zeigt die abgetrennten Kabel am Warnsignal der Parkeisenbahn in Bernburg.

Bernburg/MZ - Wenn Thomas Stiglitz am kleinen Bahnhof der Parkeisenbahn am Kurhaus in Bernburg nach oben schaut, kann er nur mit dem Kopf schütteln. Seit 1994 ist er hier Lokführer. Doch so etwas hat er in den vergangenen knapp 30 Jahren noch nie erlebt. Bei einer Routinekontrolle nun kurz vor dem Saisonstart hat er den folgenschweren Schaden entdeckt: Sämtliche Kabel von fünf der sechs Bahnsignale auf der Strecke zwischen Kurhaus und Märchengarten „Paradies“ wurden gekappt. Und auch wenn es nur ein paar daumenbreite schwarze Kabel sind, so sind sie von enormer Wichtigkeit.